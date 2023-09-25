Reuters: в Ереване примут высокопоставленную делегацию США

Высокопоставленные представители администрации США посетят Армению 25 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника Reuters, Ереван посетят глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Пауэр встретится с высокопоставленными армянскими чиновниками и «подтвердит поддержку демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении со стороны США, а также приверженность решению гуманитарных потребностей, исходящих из Нагорного Карабаха».

Пауэр станет первым руководителем USAID, который посетит Армению, и подтвердит партнерство США со страной. Также она «выразит глубокую озабоченность положением этнического армянского населения в Нагорном Карабахе» и обсудит меры по преодолению гуманитарного кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время выступления на Генассамблее ООН, что США и ЕС привносят дестабилизацию на Южный Кавказ, пытаясь навязать Армении и Азербайджану свои посреднические усилия.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, оказались неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности страны. Он подчеркнул, что это доказали «нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы».

Армения - член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Россия.