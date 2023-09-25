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Reuters: в Ереване примут высокопоставленную делегацию США

Высокопоставленные представители администрации США посетят Армению 25 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Reuters: в Ереване примут высокопоставленную делегацию США
© globallookpress.com

По словам собеседника Reuters, Ереван посетят глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Пауэр встретится с высокопоставленными армянскими чиновниками и «подтвердит поддержку демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении со стороны США, а также приверженность решению гуманитарных потребностей, исходящих из Нагорного Карабаха».

Пауэр станет первым руководителем USAID, который посетит Армению, и подтвердит партнерство США со страной. Также она «выразит глубокую озабоченность положением этнического армянского населения в Нагорном Карабахе» и обсудит меры по преодолению гуманитарного кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время выступления на Генассамблее ООН, что США и ЕС привносят дестабилизацию на Южный Кавказ, пытаясь навязать Армении и Азербайджану свои посреднические усилия.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, оказались неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности страны. Он подчеркнул, что это доказали «нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы».

Армения - член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Россия.

Пашинян подчеркнул, что Ереван должен сотрудничать со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодную совместную работу.

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