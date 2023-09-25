Концерт рок-группы Mötley Crüe был прерван из-за стрельбы

Солист группы Mötley Crüe Винс Нил рассказал, что вынужден был спрятаться в гримерке из-за стрельбы на ежегодной ярмарке в Оклахоме. Об этом со ссылкой на его заявление в соцсетях пишет Fox News.

По данным издания, солист и другие участники группы вынуждены были покинуть сцену после того, как в толпе раздались выстрелы.

«Нам сказали пройти в гримерку. Там стреляли по людям. Спасибо поклонникам за понимание», — написал музыкант в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

В результате стрельбы, которая произошла во время ссоры между двумя группами людей на ярмарке, один человек получил ранения, отметили в полиции.

Правоохранителями были задержаны двое подозреваемых, однако один из них был позднее освобожден. Имена нарушителей пока не называются.

Ранее Associated Press сообщило, что США установили антирекорд по количеству случаев массовых убийств за полгода. В результате чего погибло не менее 140 человек. Рекордным стал период с 1 января по 30 июня 2023 года.