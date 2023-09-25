Сийярто: Венгрию не волнует критика Европы из-за сотрудничества с РФ
Будапешт не беспокоит критика европейских политиков из-за сотрудничества Венгрии и России в сфере ядерной энергетики, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
"Конечно, как правило в Европе раздаются голоса критики. Но нас это не особо беспокоит", - цитирует ТАСС дипломата.
Ранее Сийярто заверил, что Венгрия помешает любым поползновениям Брюсселя, направленным на введение санкций против атомной сферы России.
Дипломат дал понять, что взаимодействие с Москвой имеет колоссальную важность для Венгрии, особенно в контексте энергетического фактора.