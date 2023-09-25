Гросси утвердили генеральным директором МАГАТЭ на следующие четыре года

Действующего генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси утвердили на очередной четырехлетний срок - с 1 декабря 2023 года по 2 декабря 2027 года.

Гросси не ответил на вопрос, кто обстреливает ЗАЭС

Гросси заявил о продолжении работы МАГАТЭ на ЗАЭС

Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции МАГАТЭ.