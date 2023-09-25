Обзор иноСМИ: обход РФ санкций на экспорт нефти и кибероружие ЕС против журналистов

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«России удалось обойти санкции G7 на экспорт нефти»

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России удается обходить санкции «Большой семерки» в отношении большей части (около 70 процентов) экспорта своей нефти, пишет Financial Times. По данным аналитической компании Kpler, поставки сырой нефти из РФ этой весной выросли на 50 процентов, несмотря на ограничительные меры G7.

В декабре 2022 года Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия ввели ценовой потолок в 60 долларов за баррель на морские поставки российской нефти на застрахованных западными компаниями танкерах. Однако доходы России от нефти, скорее всего, увеличатся из-за постоянного роста цен на топливо и снижения скидок Москвой, подчеркивает FT. Анализ отчетов о перевозках и страховании нефти, проведенный газетой, показал, что в августе 2023-го почти три четверти всех морских потоков нефти из России шло без западной страховки.

«В ЕС могли использовать кибероружие против российских журналистов»

Руководство портала «Медуза» (внесен в список СМИ-иноагентов и нежелательных организаций в России) заявило о косвенных доказательствах взлома мобильного телефона главреда издания спецслужбами ЕС, сообщает The Guardian. Телефон был взломан в начале 2023 года в Германии с помощью «шпионского ПО военного уровня». Эти обвинения подняли «острые вопросы о возможном использовании государством-членом ЕС занесенного в черный список в США кибероружия против журналиста», подчеркивает The Guardian.

Расследование Citizen Lab Университета Торонто подтвердило «с высокой степенью достоверности», что телефон, использующий код Латвии, был взломан государственным пользователем Pegasus, сложной шпионской программы, созданной израильской NSO Group. Pegasus позволяет взломать любой телефон и превратить его в устройство для удаленного прослушивания. Как стало известно The Guardian, как минимум четыре других российских журналиста, трое из которых базируются в Латвии, получили предупреждение о взломе от Apple. Независимые исследователи подтвердили, что агентства в Латвии, Эстонии и Германии являются клиентами NSO Group и имеют доступ к шпионскому ПО. По версии журналистов, государство ЕС могло взломать телефоны, рассчитывая получить некую информацию из разговоров с журналистами, которые недавно покинули Россию.

В Финляндии признали, что санкции направлены и на простых россиян

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции направлены не только против властей РФ, но и против простых россиян, пишет The Washington Post. Ранее Финляндия вместе с Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей ввела запрет на въезд авто с российскими номерами.

Валтонен признала, что от санкций страдают обычные граждане, но подчеркнула, что у властей стран ЕС «вряд ли есть выбор». По ее словам, Евросоюз стремится продемонстрировать российскому народу, что за боевые действия на Украине «надо платить».

Британские историки испугались потери писем Елизаветы II

Британские историки обеспокоены передачей писем королевы Елизаветы II ее помощнику Полу Уайбрю, пишет The Guardian. Уайбрю поручили разобраться с личными бумагами Елизаветы II перед их передачей в королевский архив в Виндзоре.

Решение поручить Уайбрю, не являющемуся специалистом, важную задачу по работе с документами было раскритиковано учеными. Скот Петерсон, исследователь из Оксфордского университета, заявил, что человек без соответствующей подготовки может выбросить бумаги, которые следует сохранить. По его мнению, все без исключения письма Елизаветы II стоит передать в национальный архив и хранить без обнародования сто лет. По прошествии ста лет нет будет «особых причин скрывать даже скандальные в свое время вещи», подчеркнул ученый.

В НАТО пытаются противостоять Китаю с помощью фонда на миллиард евро

Венчурный фонд НАТО на 1,1 миллиарда евро начала предлагать оборонным стартапам альтернативу Китаю, пишет Financial Times. Цель фонда - повысить технологическое преимущество военного альянса и отразить конкуренцию со стороны Китая.