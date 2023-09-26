Польша призвала Канаду привлечь к ответственности украинского нациста Хунку

Приглашенный в парламент Канады украинский нацист Ярослав Хунка, служивший в дивизии СС "Галиция", должен предстать перед судом за военные преступления этого подразделения. Об этом заявил телеканалу CTV польский посол в Оттаве Витольд Дзельский.

"Этот человек не должен был присутствовать в парламенте. На самом деле, я полагаю, что он скорее должен быть привлечен к ответственности за то, что делало его подразделение", - отметил он.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, также носившей название дивизии СС "Галиция". Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота ранее принес извинения за приглашение украинского нациста. Он подчеркнул, что это была его инициатива, о которой якобы не знали члены парламента и украинская делегация. Офис премьер-министра Канады возложил ответственность за произошедшее на спикера палаты.