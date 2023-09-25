ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов

«Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент с овациями парламента Канады ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки.