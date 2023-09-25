В ООН назвали число афганских беженцев в Пакистане

Число находящихся в Пакистане беженцев из Афганистана к июню достигло 3,5 млн человек. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По его данным, только 1,3 млн из них прошли регистрацию у властей, что гарантирует афганцам право находиться в Пакистане и законно получить работу. Количество незарегистрированных беженцев достигает около 775 тыс.

С августа 2021 года, когда радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть после вывода войск США и НАТО из Афганистана, в Пакистан прибыли более 600 тыс. беженцев и эмигрантов. До этого в стране уже находились почти 3 млн афганцев, перебравшихся в Пакистан ранее. Примерно у 880 тыс. из них в этом году истек срок полученных от властей прав на проживание в стране. Если действие этих документов не продлевается, то беженцам грозит депортация из Пакистана.

За последние два года только 16 тыс. афганцев вернулись из Пакистана в Афганистан в рамках программы добровольной репатриации, осуществляемой при содействии УВКБ ООН. До 20 тыс. афганцев сейчас участвуют в программе Р2, которая предназначена для переезда в США граждан Афганистана, работавших на американцев до захвата власти в Кабуле талибами 15 августа 2021 года.