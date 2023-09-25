Южная Корея пытается смягчить отношения с Китаем, сохраняя альянс с США и Японией

На фоне сближения России и КНДР, что вызвало значительную обеспокоенность в Сеуле, Вашингтоне и Токио, Южная Корея предпринимает активные усилия, чтобы восстановить отношения с Пекином, которые в последние годы пережили немало кризисов, спровоцировав рост китайско-южнокорейского антагонизма.

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Сеул старается минимизировать возможные негативные последствия для своей экономики и безопасности в случае, если Китай решит всерьез наказать Южную Корею. Кроме того, Сеул явно старается не допустить создания блока "Москва - Пекин - Пхеньян", который выстраивается в ответ на очевидную активизацию военного-политического, экономического и технологического сотрудничества в формате "Вашингтон- Сеул- Токио". Вместе с тем, южане не намерены ставить под сомнение свой проамериканский курс, что также хорошо понимают в Пекине и пока крайне осторожно подходят к инициативам Республики Корея (РК).

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Активизация сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и потенциальные проблемы от этой тенденции для Сеула - одна из наиболее популярных тем, которую постоянно муссируют южнокорейские не только политологи и эксперты, но и официальные лица. Как известно, дело дошло уже до явного ухудшения отношений РФ с Республикой Корея, что было спровоцировано открытыми выпадами представителей политического руководства РК по поводу российско-северокорейского саммита и слухов о возможном взаимодействии РФ и КНДР в различных областях. Послы как РК, так и РФ уже успели пообщаться в весьма напряженной обстановке с замминистрами принимающей стороны, после чего стало ясно, что Москва и Сеул совершенно по-разному смотрят на то, как надо выстраивать отношения с Пхеньяном.

На этом фоне стала заметна другая параллельная тенденция во внешней политике Сеула. Продемонстрировав в последние месяцы максимально проамериканскую ориентацию и согласившись на различные совместные с США и Японией активные механизмы по сдерживанию и ограничению Китая, России и Северной Кореи, официальный Сеул теперь пытается как бы "отыграть назад" в отношениях с Пекином, стараясь дать понять Поднебесной, что как минимум в отношениях с КНР Южная Корея не хочет серьезного конфликта несмотря на общее ухудшение отношений.

Именно в контексте этих усилий сейчас реализуются активные внешнеполитические шаги Сеула, который пытается возобновить практику трехстороннего регионального саммита РК-Китай-Япония. Этот формат неплохо зарекомендовал себя как площадка для общения глав трех самых влиятельных держав Восточной Азии с 2008 г. и вплоть до 2019 г., после чего последовало резкое ухудшение южнокорейско-японских отношений и вспышка COVID-19, что прервало практику встреч. Затем произошла активизация усилий США совместно с РК и Японией по сдерживанию и технологическому ограничению Китая, что лежало четко в рамках глобальной стратегии Вашингтона, к которой Сеул пусть и не всегда охотно, но в итоге присоединился.

Теперь же южнокорейцы работают над тем, чтобы возобновить механизм трехстороннего восточноазиатского саммита. В последние несколько недель прошла серия консультаций высокопоставленных представителей РК, КНР и Японии, где стороны в принципе согласились по поводу необходимости возобновления диалога. Очередной раунд переговоров по этой тематике пройдет завтра - 26 сентября, где детали будущего саммита будут обсуждать на уровне заместителей министров внешнеполитических ведомств. Ожидается, что встреча лидеров трех государств пройдет до конца текущего года в Сеуле. В Южной Корее же надеются, что это позволит смягчить интенсивность "трений", которые наблюдаются в отношениях с Китаем.

Но более важными в этом плане выглядят усилия Сеула по организации визита лидера КНР Си Цзиньпиня в Южную Корею. В предыдущий раз китайский лидер посещал Сеул аж девять лет назад - в 2014 г. После этого южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в период своего правления с 2017 по 2022 гг. дважды побывал в Поднебесной. Согласно протоколу, теперь настала очередь приезда Си в Страну утренней свежести, однако сначала китайская сторона указывала на ограничения из-за коронавируса, а потом к власти на Юге пришли проамерикански и антисеверокорейски настроенные консерваторы по главе с президентом Юн Сок Ёлем. Серия высказываний южнокорейского лидера по поводу Тайваня и прочих чувствительных для Поднебесной вопросов, а также споры в отношении истории, размещения комплексов ПРО США на территории Корейского полуострова заставили отложить подальше вопрос о приезде главы Китая в Южную Корею. Но теперь, как видно, Сеул вернулся к своей идее, надеясь, что это станет финальной точкой, которая будет означать существенное потепления в отношениях с Китаем.

Именно вопрос визита Си Цзиньпиня в Южную Корею был одной из главных тем встречи премьер-министра РК Хан Док Су с китайским лидером, когда они пообщались в субботу 23 сентября на церемонии открытия XIX Азиатских игр в Ханчжоу. Тогда Хан вновь напомнил о том, что Си уже неоднократно звали приехать в Южную Корею, на что китайский лидер пообещал "очень серьезно рассмотреть данное предложение". В Южной Корее это вызвало большое воодушевление и было интерпретировано почти как гарантия того, что лидер КНР посетит Страну утренней свежести. Хотя в администрации президента РК признали, что "до конца текущего года это будет реализовать сложно", но высоко оценили результат.

В целом, в южнокорейских СМИ, экспертных и политических кругах сейчас доминируют оценки, согласно которым Сеулу удается постепенно добиваться смягчения позиции Пекина и улучшения двусторонних отношений. В пользу этого приводится недавнее решение властей КНР отменить ограничения на групповые туристические поездки китайцев в ряд зарубежных стран, включая как раз и Южную Корею, а также регулярно озвучиваемые близкими к правительству Поднебесной экспертами и официальными лицами КНР высказывания о том, что они "выступают за поддержание добрососедских отношений партнерства" с Сеулом. Очень обнадеживающими считаются и признаки возобновить уже упомянутый формат трехстороннего саммита РК-Китай-Япония и процесс согласования возможного визита Си Цзиньпиня в Сеул. При этом южнокорейцы считают, что Китай намеренно дистанцируется от сближения КНДР и России, считая это исключительно делом Москвы и Пхеньяна. В этой связи выражаются надежды, что Китай получится немного "отцепить" от процесса формирования трехстороннего блока "Москва - Пекин - Пхеньян".

Вместе с тем, в Южной Корее пытаются также сохранить весь масштаб и интенсивность сотрудничества с США и Японией, которые были подняты на новый уровень в ходе саммита глав этих трех стран 18 августа в Кэмп-Дэвиде. Очевидна попытка южнокорейцев поймать двух зайцев: остаться лояльными союзниками и помощниками США, но при этом избежать конфронтации с Китаем. Судя по последним шагам Сеула, нынешняя администрация РК настроена на улучшение связей с Пекином, но вполне допускает серьезное отношение отношений с Россией, ну а про Северную Корею уже и говорить не приходится. Политика президента РК Юн Сок Сок Ёля в отношении КНДР часто выглядит уже более жесткой и бескомпромиссной, чем даже у США.

На фоне этих радужных южнокорейских оценок своих действий в отношении Китая в самой Поднебесной доминирует более сдержанная точка зрения. Так, в китайской Global Times вообще не обмолвились о том, что Си Цзиньпинь пообещал "очень серьезно рассмотреть" возможность своего визита в Сеул. Китайские эксперты же комментируют всю ситуацию в том стиле, что улучшение двусторонних связей нужно в первую очередь Сеулу, хотя, конечно, Пекин тоже не желает конфликта с соседом. В Южной Корее прекрасно понимают, что при желании Поднебесная, которая является главным торговым партнером РК, при желании может устроит корейцам очень много проблем в самых разных сферах - от торговли и поставок ресурсов до военной области.

С другой стороны, китайцы хорошо понимают и двойственную игру южнокорейцев. "Это достаточно характерный для Сеул прием: сначала они в угоду своим американским союзникам официально и публично делают весьма жесткие и раздражающие нас высказывания по чувствительным для нас темам, соглашаются на все меры США и их союзников по технологическому, экономическому ограничению Китая, проводят одни за другим масштабные учения совместно с американцами, но потом пытаются на словах сказать: "Да чего вы так реагируете? Давайте дружить!", не делая при этом никаких шагов, чтобы успокоить нас. То есть отрабатывается на деле полностью проамериканский курс, надеясь потом, что только словами нас удастся отговорить от ответных мер. Это мы прекрасно знаем и видим, а потому ждем не только пустых слов о "добрососедстве-партнерстве-сотрудничестве", но и реальных шагов по смягчению тех ограничений, к которым Сеул сам же присоединился под давлением Вашингтона. Да, мы знаем, что в Южной Корее далеко не все хотят конфликта с КНР и желали бы нормальных партнерских отношений как с США, так и с Китаем. Мы тоже согласно на это, но также видим и то, что пока президент РК Юн Сок Ёль реально отрабатывает только американскую линию. Хотелось бы, чтобы он учел в своих действиях и наши озабоченности, а не концентрировался на саммите ради саммита", - прокомментировал "Российской газете" на условиях анонимности один из экспертов государственного института КНР, работающего в сфере международных отношений. Специалист также посоветовал обратить внимание на те фотографии, которая государственная китайская газета "Жэньминь жибао" опубликовала, сообщая о серии саммитов Си с зарубежными главами государств и правительств: только с южнокорейским премьером Хан Док Су Си не обменивается рукопожатиями, стоя просто радом, бок о бок, тогда как со всеми остальными на фото китайский глава государства здоровается за руку.

В отношении же надежд Сеула на то, что КНР удастся удержать от стратегического сотрудничества с Россией и КНДР эксперт отметил, что тут имеют отношения "совсем иного уровня, порядка и масштабов", подчеркнул, что Пекин будет выстраивать свои отношения с РФ и Северной Кореей так, как считаем нужным сам, а не как хотели бы видеть некоторые южнокорейских комментаторы.