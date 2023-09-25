МИД КНР поддержал объективное расследование взрывов на "Северных потоках"

МИД КНР заявил, что поддерживает объективное расследование взрывов на "Северных потоках"
Пекин считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование взрывов на "Северных потоках". Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать расследование диверсии в прошлом году.
"КНР поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов "Северных потоков", - заявил Ван Вэньбинь.