В Польше заявили, что ФРГ «надоело» привозить мигрантов в страну

«Немцы привезли столько мигрантов, что им это надоело. Ни одна страна не выдержит такого количества мигрантов… Я понимаю, что контроль с их стороны необходим, когда есть риск неконтролируемого процесса [миграции] с нашей стороны. Было бы плохо, если бы это в конечном итоге так и произошло», — сказал он.