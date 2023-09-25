В Финляндии рассказали, на кого нацелены антироссийские санкции

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете Washington Post, что рестрикции Запада направлены в том числе на простых российских граждан.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор», — подчеркнула она.

По словам Валтонен, «Россия и россияне понимают», что за ситуацию на Украине «нужно платить». При этом, как уточнила она, необходимо это продемонстрировать.

Евросоюзом в общей сложности были введены 11 пакетов санкций против России. Государства решили отказаться от покупки российского угля и ввести эмбарго на поставки российской нефти морским путем.

В конце июня стало известно, что Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России.