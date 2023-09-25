В Финляндии рассказали, на кого нацелены антироссийские санкции

В Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян
Глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете Washington Post, что рестрикции Запада направлены в том числе на простых российских граждан.
«Да, санкции действительно вредят обычным людям. <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор», — подчеркнула она.
По словам Валтонен, «Россия и россияне понимают», что за ситуацию на Украине «нужно платить». При этом, как уточнила она, необходимо это продемонстрировать.
Евросоюзом в общей сложности были введены 11 пакетов санкций против России. Государства решили отказаться от покупки российского угля и ввести эмбарго на поставки российской нефти морским путем.
В конце июня стало известно, что Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России.
В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявлял, что Польша в рамках этого пакета хотела бы «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России».