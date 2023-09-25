На Украине назвали число участников оборонного форума

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 165 мировых компаний поучаствуют в Форуме оборонной промышленности, который пройдет в стране осенью. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

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«165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили свое участие в нашем форуме оборонной промышленности», — заявил министр иностранных дел.

По словам Кулебы, мероприятие поспособствует производству вооружения и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров Киева. Он добавил, что в организации форума принимают участие глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.