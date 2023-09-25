Сторонники задержанных в Молдавии депутатов пикетируют следственный изолятор

Около сотни человек пикетируют следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией в Кишиневе, требуя освобождения задержанных оппозиционеров Александра Нестеровского и Ирины Лозован. Собравшиеся скандируют: "Свободу", "Долой диктатуру", "Саша, мы с тобой". Полиция не вмешивается в их действия.

"Мы здесь, чтобы потребовать свободы наших товарищей, свободы для тех, кто вырежет другое мнение, отличное от власти", - сказала перед собравшимися представитель внепарламентской партии "Возрождения" Олеся Витнянская.

Она сообщила корреспонденту ТАСС, что в следственном изоляторе находится Нестеровский, Лозован была помещена под домашний арест. Ранее обыски прошли в домах руководителей партийных организаций в Кишиневе и других районах, а также у руководства молодежной организации.

На прошлой неделе парламент Молдавии голосами Партии действия и солидарности одобрил просьбу генпрокуратуры о лишении депутатских иммунитетов Нестеровского и Лозован, против которых были выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора якобы для партии "Возрождение".