Венесуэла потребовала от США срочно снять санкции
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас требует от США и других стран немедленной отмены санкций. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Министр встретился с агентством в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Он заявил, что делегация Венесуэлы провела в Нью-Йорке множество двухсторонних и многосторонних встреч, в том числе участвовала в заседаниях латиноамериканских стран. Представители страны выступали за отмену санкций.
«Санкции не имеют смысла и должны быть отменены. Венесуэла готова вести и ведет переговоры со всеми участниками международной системы, включая США, требуя немедленной и безоговорочной отмены санкций», - рассказал Пинто.
Он отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сформировал команду переговорщиков, отвечающую за диалог с властями США и венесуэльской оппозицией.
Пинто отметил, что эти переговоры «идут в естественном темпе».
«Мы сохраняем надежду на то, что США вернутся к здравому смыслу и немедленно отменят санкции», - заключил он.
В 2017 году США ввели санкции против Мадуро. В Вашингтоне его назвали «диктатором, который игнорирует волю венесуэльского народа». В 2019 году Штаты разорвали дипломатические отношения с Каракасом, ввели серию санкций и закрыли свое посольство в стране.
В 2022-м Штаты отменили ограничения, которые запрещали работу американских и европейских нефтяных компаний на территории Венесуэлы. Переговоры о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала украинского кризиса и введения против России санкций на поставки нефти.