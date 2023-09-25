Венесуэла потребовала от США срочно снять санкции

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас требует от США и других стран немедленной отмены санкций. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Министр встретился с агентством в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Он заявил, что делегация Венесуэлы провела в Нью-Йорке множество двухсторонних и многосторонних встреч, в том числе участвовала в заседаниях латиноамериканских стран. Представители страны выступали за отмену санкций.

«Санкции не имеют смысла и должны быть отменены. Венесуэла готова вести и ведет переговоры со всеми участниками международной системы, включая США, требуя немедленной и безоговорочной отмены санкций», - рассказал Пинто.

Он отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сформировал команду переговорщиков, отвечающую за диалог с властями США и венесуэльской оппозицией.

Пинто отметил, что эти переговоры «идут в естественном темпе».

«Мы сохраняем надежду на то, что США вернутся к здравому смыслу и немедленно отменят санкции», - заключил он.

В 2017 году США ввели санкции против Мадуро. В Вашингтоне его назвали «диктатором, который игнорирует волю венесуэльского народа». В 2019 году Штаты разорвали дипломатические отношения с Каракасом, ввели серию санкций и закрыли свое посольство в стране.