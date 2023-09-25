Пока вы спали: повреждение морского вокзала в Одессе и нота в МИД Канады от РФ

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ВСУ сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе

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В результате удара по Одессе повреждения получили морской вокзал и зернохранилище, сообщает ТАСС.

Это произошло минувшей ночью.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном здании вспыхнул крупный пожар во время того, как над городом и областью прозвучали многочисленные взрывы.

Здание не было жилым. Речь шла о гостинице в районе одесского порта.

Над Тульской областью сработали средства ПВО

Над территорией Тульской области 24 сентября были приняты меры по отражению атаки беспилотного летательного аппарата Украины, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Организовано реагирование экстренных служб.

Посол РФ направит ноту в МИД Канады из-за появления нациста в парламенте

Российское посольство в Оттаве направит ноту в Министерство иностранных дел Канады и офис главы правительства Джастина Трюдо после приветствия в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Оттаве Олега Степанова.

По словам дипломата, СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Чествуя члена преступного сообщества, канадский кабинет и парламентарии Канады преступили не только моральные, но и правовые нормы.

Степанов считает, что Трюдо, пригласив в парламент нациста, надругался над историей Канады и канадцами, освобождавшими мир от нацизма.

Из Нагорного Карабаха в Армению по состоянию на 05:00 мск выехали более 2,9 тыс. человек

Около 3 тысяч человек по состоянию на 05:00 мск выехали из Нагорного Карабаха в Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на армянское правительство.

Прибыли 2 тысячи 906 вынужденных переселенцев.

Из 2 тысяч 100 зарегистрированных около тысячи человек разъехались по выбранным местам жительства, а остальным 1 тысячи 100 правительство предоставило место для проживания.

Правительство США отказало Такеру Карлсону в возможности взять интервью у Путина

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил Die Weltwoche, что пытался взять интервью у российского лидера Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США, сообщает ТАСС.

По его словам, никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение президента России о конфликте вокруг Украины.