Стало известно о взрыве на военных складах ЛНР

В Краснодоне Луганской народной республики (ЛНР) произошел взрыв на военных складах. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из-за взрыва выбило окна. Как утверждает источник, причиной произошедшего мог стать дрон или заложенное взрывное устройство. По информации Telegram-канала «Mash на Донбассе», взрыв произошел в районе завода «Юность».

Очевидцы рассказали, что было два прилета. Как уточняется, из ближайших школ начали эвакуировать детей. В сторону завода выехали две машины скорой помощи и МЧС.