Польша показала свое истинное лицо в отношениях с Украиной

Самые ярые европейские союзники Киева начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем, сообщает Politico.

В качестве примера издание приводит Польшу, где глава правительства Матеуш Моравецкий на фоне резкого усиления спора с Украиной о поставках зерна объявил о прекращении передачи бывшей советской республике вооружений. Неназванный дипломат на Западе заявил, что зерновой спор между Варшавой и Киевом демонстрирует серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в европейский союз.

По его словам, Варшава полтора года «травила» любого члена Евросоюза, проявлявшего даже малейшие колебания в отношении поддержки Украины, а теперь показала свое истинное лицо. Как говорится в статье, несмотря на желание списать данную напряженность между двумя странами на избирательную кампанию в Польше, есть основания полагать, что она сохранится и после выборов. При этом проблема для Киева состоит в том, что поддержка ослабевает не только в Варшаве.

Громче всех выступавшая в поддержку украинских властей глава правительства Эстонии Кая Каллас воспринималась как «олицетворение воодушевленной Восточной Европы», однако ее авторитет пострадал на фоне скандала с ее супругом, который оказался совладельцем компании, занимавшейся бизнесом в России. В результате Каллас «притихла», из-за чего Украина лишилась одной из своих активнейших сторонниц на Западе.