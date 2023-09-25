Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков"

Дания отказала России как в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Копенгагене Владимира Барбина.

По его словам, никаких подвижек не произошло, взаимодействия с Данией в расследовании взрывов до сих пор нет. Генеральная прокуратура России получила ответ только на один запрос: в июне датская прокуратура заявила, что обнаруженный в феврале компанией Nord Stream AG 2 предмет цилиндрической формы был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой использованный дымовой буй.