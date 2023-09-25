Для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий, заявил украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для «Аргументов и Фактов». По его мнению, первым условием разрядки кризиса является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада», — отметил политик.

Вторым условием он назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Он указал на то, что на Украине уже давно человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют значения.

Третьим условием разрядки Медведчук считает построение новой системы безопасности в мире, поскольку старая уже не работает. Политик отметил старание Запада вернуть свое господство передачей Киеву оружия, хотя никакое оружие уже не способно решить проблемы.