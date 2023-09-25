Россия потребует у Канады разъяснений из-за чествования экс-бойца дивизии СС

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует у Канады разъяснений из-за приглашения в парламента и чествования экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. Его слова приводит РИА Новости.

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Посольство направит ноты в МИД Канады и офис премьер-министра с приложением писем на имя главы правительства Джастина Трюдо и министра иностранных дел Мелани Жоли.

Россия сделает необходимые демарши, однако, по словам Степанова, у него нет иллюзий, поскольку нынешний кабинет премьера «является олицетворением неолиберального фашизма».

24 сентября агентство Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки.

Лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр призвал Трюдо извиниться за присутствие этого человека, отметив, что парламентарии не могли знать о его «темном прошлом».