Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток

Французский лидер Эммануэль Макрон отменил распоряжение главы правительства Элизабет Борн о продаже топлива в убыток ради понижения цен на автозаправках страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на TF1.

При этом производители и дистрибьюторы отказались выполнять данное требование. По словам президента Франции, подобная мера не будет официально введена, однако кабмин сохранит возможность прибегнуть к ней «в качестве угрозы». Макрон распорядился, чтобы производители продавали топливо по себестоимости. Как указал глава государства, правительство обеспечит субсидии в 100 евро для тех, кто вынужден много передвигаться на автомобиле по пути на работу и обратно. Макрон намерен оказать давление на 60 крупнейших производителей продовольствия, чтобы добиться соглашения о сокращении маржи на фоне роста инфляции в продовольственном секторе.

Ранее Борн объявила о разрешении дистрибьюторам продавать топливо в убыток на протяжении нескольких месяцев, чтобы позволить им «еще больше снизить цены». По словам главы кабмина, с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен, при этом компании не могут снизить цены еще больше, поскольку в стране с 1963 года запрещена продажа в убыток.