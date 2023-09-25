Боррель выразил недовольство из-за "не желающего играть по правилам" мира

Регулирующие мир правила исчерпывают себя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

По его словам, мир становится все более многополярным. Естественной реакцией должно быть укрепление правил игры, однако тенденция противоположна: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя. Как считает дипломат, в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность».

В Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Азии почти все думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом плане. Боррель объяснил происходящие, к примеру, в Африке перемены и поиск развивающимися странами «альтернативных западной модели игроков», которые не спрашивают, «кто сидит в тюрьме, или куда на самом деле идут деньги».