На Украине в шести областях на юго-востоке объявлена воздушная тревога

Восточная и юго-восточная Украина объявили воздушную тревогу, как указывают данные официального ресурса для оповещения населения. Об этом информирует ТАСС.

По состоянию на 00:30 по московскому времени, предупреждение о воздушной тревоге действует в областях Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской. Вечером в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах, произошедших в городе Николаеве.

25 сентября стало известно, что морской вокзал в Одессе фактически уничтожен после серии ночных взрывов, сообщили ВСУ. В гостинице поблизости произошел пожар, повреждены зернохранилище и склады. На Украине утверждают, что Одесскую область атаковали дроны и сверхзвуковые ракеты.