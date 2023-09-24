Названо количество въехавших в Армению из Нагорного Карабаха беженцев

В Армению из Нагорного Карабаха въехало 1 050 беженцев, такое количество назвали в правительстве страны.

© Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Данные зафиксированы по состоянию на 22:00 (21:00 мск). Сведения о регистрации 770 человек уже обобщены, а потребности 280 граждан еще идентифицируются.

В правительстве Армении отметили, что 410 вынужденных переселенцев заявили о желании переехать в определенные ими места жительства, 360 беженцев получили место жительства, предложенное властями.

Ранее в руководстве самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили, что 120 тысяч этнических армян готовы уехать из региона, не желая жить в составе Азербайджана и опасаясь этнических чисток.