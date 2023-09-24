Парламент Словении рассмотрит вопрос о борьбе с нелегальной миграцией

Отмечается, что Словенская демократическая партия потребовала созыва срочного заседания комитета по внутренним делам госсобрания в связи со значительным увеличением числа попыток незаконного пересечения границы страны. Политическая сила рассчитывает на то, что правительство и министерство внутренних дел республики направят на границу с Хорватией словенских военнослужащих, которые в свою очередь организуют совместное патрулирование со своими хорватскими коллегами.

19 сентября агентство сообщило о том, что словенская полиция зафиксировала 36 137 попыток незаконного пересечения границы за восемь месяцев 2023 года, что более чем в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 9 755 случаях речь шла о гражданах Афганистана, в 5 605 - Марокко. 3 771 раз словенскую границу пытались незаконно пересечь граждане Пакистана, 2 956 - Бангладеш и 2 419 раз - граждане России. Наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы регистрируется в районе полицейского управления муниципалитета Ново-Место, где было зафиксировано почти 76% всех нарушений.