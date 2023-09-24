В проливе Дарданеллы вышел из строя плывший на Украину сухогруз

Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, он отбуксирован из пролива Дарданеллы, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции. По имеющимся данным, на корабле произошла поломка руля.

У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак, — рассказали в береговой службе.

Там отметили, что сухогруз был безопасно отбуксирован, на движение судов происшествие не повлияло. Известно, что корабль ходит под флагом Камеруна, он направляется в порт Измаил.

Ранее сообщалось, что на торговом судне в Черном море прогремел взрыв. Члены экипажа были вынуждены покинуть корабль, в настоящий момент они проходят медобследование. Судно находилось вблизи дунайского рукава Сулина. По данным СМИ, корабль ходит под флагом Того. После эвакуации экипаж был доставлен в порт Сулина.