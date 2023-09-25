Вучич заявил об открытой охоте Косово на сербов с разрешения сил НАТО

Силы НАТО в Косово дали Приштине разрешение охотиться на сербов. Об этом на пресс-конференции заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

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Лидер Сербии подчеркнул, что косоварская сторона не работает на деэскалацию конфликта, потому что представители KFOR (Kosovo Force, международные силы в Косово под руководством НАТО — прим. «Ленты.ру») не остановили операцию полиции непризнанного Косово против местных сербов, тем самым фактически дав карт-бланш на их устранение. Он также добавил, что они «разрешили охотиться» на косовских сербов «со снайперскими винтовками».

Вучич заявил, что произошедшее не является эпилогом обострения конфликта, в котором виноват исключительно премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти, единственным желанием которого является развязывание войны Сербии с НАТО.