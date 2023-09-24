Макрон назвал сроки вывода французских войск из Нигера

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Нигера, отметив, что это должно произойти до конца 2023 года. По его словам, Париж не намерен продолжать военное сотрудничество с мятежниками.

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«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом», — заявил он.

Макрон уточнил, что организация вывода французского военного контингента из африканской республики будет организована в ближайшее время, а окончательно данный процесс будет завершен до конца нынешнего года.