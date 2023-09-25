В Испании заявили, что ЕС приложит усилия, чтобы у Ирана не было ядерного оружия

Евросоюз продолжит деятельность, направленную на то, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Об этом заявила государственный секретарь по иностранным и глобальным делам МИД Испании Анхелес Морено Бау на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она выступала от имени Евросоюза, поскольку до конца года королевство председательствует в Совете ЕС.

"В качестве ключевого приоритета безопасности ЕС продолжит дипломатические и политические усилия, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", - сказала представитель испанского МИД. По ее словам, ЕС сожалеет, что Тегеран "не предпринял необходимых мер, чтобы вернуться к выполнению своих обязательств, связанных с ядерной программой по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)". "Риск кризиса распространения ядерного оружия лишь усугубился", - добавила Морено Бау.

Видео дня

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата.