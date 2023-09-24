Заболел главный мышелов британского премьера кот Ларри

В Британии готовятся к возможной смерти одного из главных обитателей резиденции на Даунинг-стрит, 10. Серьезные проблемы со здоровьем у любимца нации - кота Ларри. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

«У горячо любимого главного мышелова с Даунинг-стрит, 10 некоторое наблюдаются проблемы со здоровьем», - пишет газета.

Сейчас правительственные чиновники решают, как сообщить нации скорбную весть, когда кот умрёт. Ожидается, что официальный некролог напечатают в социальных сетях.

«Ларри очень любят не только на Даунинг-стрит, но и во всей стране. Никто не хочет думать о худшем, но, к сожалению, мы должны к этому подготовиться», – сказал источник в Вестминстере.

Коту Ларри 16 лет, что по человеческим меркам составляет примерно 84 года. В его повседневные обязанности входит «обдумывание решения проблемы мышей».

За 12 лет пребывания на посту Ларри общался с пятью премьер-министрами Британии.

На протяжении этого времени коту приходилось делить свой дом с несколькими домашними собаками. Последним соседом стал лабрадор-ретривер по кличке Нова, принадлежащий Риши Сунаку.

По словам жены премьера, Акшаты Мурти, у Ларри было несколько «горячих перепалок» с Новой, но он всегда «выходил победителем».