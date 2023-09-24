Стало известно, как из Карабаха выведут разоруженных солдат

Азербайджан обеспечит вывод разоруженных лиц из Нагорного Карабаха (НКР) по двум коридорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

В МВД напомнили, что 20 сентября между властями Азербайджана и представителями НКР были достигнуты договоренности.

В рамках этих договоренностей будет обеспечен вывод из Карабаха разоруженного и демобилизованного личного состава вооруженных сил непризнанной республики.

Вывод будет осуществляться в направлениях Лачин-Ханкенди (Степанакерт) и Кяльбаджар-Басаркечяр (Варденис), отметили в ведомстве.

Для обеспечения проезда будут использованы автобусы и личные автомобили, констатировали в МВД.

Напомним, что конфликт в регионе длился порядка 30 лет. В последние годы он снова перешел в горячую фазу, которая завершилась военной операцией, проведенной 19-20 сентября военными Азербайджана.