Стало известно, как из Карабаха выведут разоруженных солдат
Азербайджан обеспечит вывод разоруженных лиц из Нагорного Карабаха (НКР) по двум коридорам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
В МВД напомнили, что 20 сентября между властями Азербайджана и представителями НКР были достигнуты договоренности.
В рамках этих договоренностей будет обеспечен вывод из Карабаха разоруженного и демобилизованного личного состава вооруженных сил непризнанной республики.
Вывод будет осуществляться в направлениях Лачин-Ханкенди (Степанакерт) и Кяльбаджар-Басаркечяр (Варденис), отметили в ведомстве.
Для обеспечения проезда будут использованы автобусы и личные автомобили, констатировали в МВД.
Напомним, что конфликт в регионе длился порядка 30 лет. В последние годы он снова перешел в горячую фазу, которая завершилась военной операцией, проведенной 19-20 сентября военными Азербайджана.
По мнению военных экспертов, конфликт между Баку и Ереваном в целом не прекратится после решения вопроса с НКР. В дальнейшем Азербайджан может поднять вопрос об объединении с Нахичеванской автономной республикой.