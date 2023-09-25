В Ереване начались задержания участников акции протеста

Полиция Еревана в понедельник утром приступила к задержанию участников акции протеста в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом стало известно в понедельник, 25 сентября.

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По состоянию на 9:00 по местному времени (8:00 по московскому) задержанными стали 53 участника акций.

Накануне организаторы протестов призывали граждан блокировать движение в столице Армении. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Азербайджан и представители Нагорного Карабаха договорились о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российских миротворцев. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

На фоне всего происходящего в Ереване сейчас происходят антиправительственные митинги. Протестующие критикуют власть Пашиняна. Он, свою очередь, завил, что с разных сторон звучат призывы к совершению в Армении госпереворота.