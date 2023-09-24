Эрдоган посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, посетит Нахичевань. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ.

В Нахичевани Эрдоган обсудит с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ключевые вопросы международной и региональной повестки.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная республика капитулировала.

Таким образом, отмечают эксперты, Баку решил одну из территориальных проблем. На фоне этого власти Азербайджана могут задуматься о решении второй проблемы, связанной с Нахичеванской автономной республикой.

После развала СССР и конфликта с Арменией Баку утратил прямой транспортный доступ в Нахичевань. Аналитики полагают, что Алиев в дальнейшем может провозгласить ключевой задачей объединение двух разрозненных частей Азербайджана.

В том случае, если ему удастся решить эту задачу, замечают эксперты, Анкара получит прямой доступ по суше к основной части Азербайджана через Нахичевань и Зангезурский коридор и далее через Каспий к рынкам Центральной Азии.