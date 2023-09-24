Эрдоган посетит Азербайджан

Эрдоган 25 сентября посетит Нахичевань
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, посетит Нахичевань. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональные СМИ.
В Нахичевани Эрдоган обсудит с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ключевые вопросы международной и региональной повестки.
19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная республика капитулировала.
Таким образом, отмечают эксперты, Баку решил одну из территориальных проблем. На фоне этого власти Азербайджана могут задуматься о решении второй проблемы, связанной с Нахичеванской автономной республикой.
После развала СССР и конфликта с Арменией Баку утратил прямой транспортный доступ в Нахичевань. Аналитики полагают, что Алиев в дальнейшем может провозгласить ключевой задачей объединение двух разрозненных частей Азербайджана.
В том случае, если ему удастся решить эту задачу, замечают эксперты, Анкара получит прямой доступ по суше к основной части Азербайджана через Нахичевань и Зангезурский коридор и далее через Каспий к рынкам Центральной Азии.
Это, отмечают специалисты, даст политические очки как Эрдогану, так и Алиеву.