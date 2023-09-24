В НАТО заявили о готовности поддержать Косово против Сербии

«KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в публикации. Также представители НАТО отметили, что приносят соболезнования жертвам нападения и решительно осуждают проявления насилия в регионе.