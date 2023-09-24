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В конгрессе США осудили Пентагон за помощь Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Об этом сообщает РИА Новости.

В конгрессе США осудили Пентагон за помощь Украине
© globallookpress.com

Таким образом она отреагировала на недавний доклад Минобороны США по государственному аудиту.

По ее словам, оборонное ведомство президента Соединенных Штатов Джо Байдена вынуждает военнослужащих жить в грязи на собственных базах, хотя Пентагон требует деньги для Украины.

"Я не буду голосовать за финансирование войны в то время, как с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором", — подчеркнула она.

До этого Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием помощи, отправляемой США Украине, на фоне растущего среди республиканцев недовольства недостаточным контролем властей за этими средствами.

С момента начала правления администрации президента Джо Байдена размер помощи, оказываемой Украине со стороны США, превысил $43,7 млрд.

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