В конгрессе США осудили Пентагон за помощь Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом она отреагировала на недавний доклад Минобороны США по государственному аудиту.

По ее словам, оборонное ведомство президента Соединенных Штатов Джо Байдена вынуждает военнослужащих жить в грязи на собственных базах, хотя Пентагон требует деньги для Украины.

"Я не буду голосовать за финансирование войны в то время, как с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором", — подчеркнула она.

До этого Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием помощи, отправляемой США Украине, на фоне растущего среди республиканцев недовольства недостаточным контролем властей за этими средствами.