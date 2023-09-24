Массовая акция протеста началась в Ереване

В Ереване продолжаются протестные акции. Митингующие собираются на площади Республики, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, манифестанты постепенно заполняют площадь. В частности, пришли организованные группы студентов.

В настоящее время акция протеста проходит мирно, люди не строят баррикады, не пытаются блокировать дороги.

Силовики, в свою очередь, не предпринимают никаких активных действий. Они оцепили здание кабмина, блокировали вход в него. Вместе с тем, они готовы к отражению атак со стороны участников акций, отмечают журналисты агентства.

Напомним, что 19-20 сентября ВС Азербайджана провели военную операцию в Нагорном Карабахе и принудили власти непризнанной республики к капитуляции.