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В Ереване продолжились акции протеста

В Ереване продолжаются протестные акции. Митингующие собираются на площади Республики, пишет РИА «Новости».

Массовая акция протеста началась в Ереване
© РИА Новости

По данным агентства, манифестанты постепенно заполняют площадь. В частности, пришли организованные группы студентов.

В настоящее время акция протеста проходит мирно, люди не строят баррикады, не пытаются блокировать дороги.

Силовики, в свою очередь, не предпринимают никаких активных действий. Они оцепили здание кабмина, блокировали вход в него. Вместе с тем, они готовы к отражению атак со стороны участников акций, отмечают журналисты агентства.

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Напомним, что 19-20 сентября ВС Азербайджана провели военную операцию в Нагорном Карабахе и принудили власти непризнанной республики к капитуляции.

На фоне этого в Ереване начались массовые акции протеста. В них приняли активное участие оппозиция, студенты, ветераны военных действий.

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