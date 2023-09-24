Марджори Грин заявила, что не будет голосовать за новую помощь Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что отказывается голосовать за новую помощь Киеву, когда военные США живут в «грязи и нечистотах». Об этом сообщает РИА Новости.

Тейлор Грин прокомментировала недавний доклад государственных аудиторов, которые обследовали 12 военных баз США. Инспекторы нашли массу коммунальных проблем: прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и присутствие бездомных.

Грин возмутилась из-за того, что Министерство обороны Байдена вынуждает американских военных жить в нечистотах и одновременно требует больше финансировать Украину.

«Я не буду голосовать за финансирование войны в то время, как с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором», – сказала конгрессвумен.

Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на Украину в последнем квартале 2023 года.