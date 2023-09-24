Украинцы в Крыму прекрасно себя чувствуют и не хотят покидать полуостров. Таким образом глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала РИА Новости слова вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая 23 сентября призвала украинцев уехать из Крыма и переждать «деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории или в третьих странах.

«Все, кто хотел, уехал еще в 2014 году, а остальные никуда не поедут. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле — в российском Крыму. Здесь украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Уверена, что так будет и впредь», — сказала она.

Гридчина также отметила, что Верещук очевидно не знает, что такое, когда власти страны заботятся и берегут своих граждан.

24 сентября врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов заявлял, что призыв украинских властей к жителям полуострова покинуть его на период взятия под контроль является «политическим пустословием».

В этот же день депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части Вооруженных сил Украины «позорно бежали» с полуострова. Однако ничего у Украины не получается и никогда не получится, считает он.