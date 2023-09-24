В Армению прибыли первые беженцы из Карабаха
В Армению прибыла первая группа беженцев из Нагорного Карабаха, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, жители непризнанной республики прибывают в село Корнидзор. Их встречают в центре Международного комитета Красного Креста, регистрируют, консультируют.
Точное количество прибывших пока не называется.
Центр регистрации находится рядом с Лачинским коридором, который был в воскресенье, 24 сентября, открыт впервые за 9 месяцев, сообщает RT в Telegram-канале.
По данным RT, людей встречают не только сотрудники центра, но и родные, друзья, знакомые. Люди обнимаются, приветствуют друг друга.
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