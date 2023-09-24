В Армению прибыли первые беженцы из Карабаха

В Армению прибыла первая группа беженцев из Нагорного Карабаха, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, жители непризнанной республики прибывают в село Корнидзор. Их встречают в центре Международного комитета Красного Креста, регистрируют, консультируют.

Точное количество прибывших пока не называется.

Центр регистрации находится рядом с Лачинским коридором, который был в воскресенье, 24 сентября, открыт впервые за 9 месяцев, сообщает RT в Telegram-канале.