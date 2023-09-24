Жители Испании выступили против действующего премьера страны

В Мадриде началась многотысячная акция против действующего премьера Педро Санчеса и его возможного сотрудничества с каталонскими партиями. Об этом сообщает РИА Новости.

По разным оценкам на площади Фелипе II собралось около 40-65 тысяч человек. Митинг организовала Правая Народная партия Испании (PP). Она недовольна действиями Санчеса, лидера испанской социалистической рабочей партии (PSOE).

Глава PP Альберт Фейхоо выступил против возможного закона об амнистии сторонников независимости, который требует принять партия «Вместе за Каталонию». Взамен каталонцы обещают поддержать Санчеса голосами семи депутатов во время предстоящих выборов в Конгрессе депутатов (нижний палате парламента).

«Не называйте нас, испанцев, дураками, потому что мы не дураки. То, что они (PSOE) делают, имеет только одно название – унижение», – заявил Фейхоо.

В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых PP получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте). Однако голосов PP и её сторонников не хватает для формирования правительства (176 депутатских голоса).

PSOE получила 121 депутатское место и может сформировать левое коалиционное правительство, которое при поддержке каталонских партий, переизберет Санчеса.