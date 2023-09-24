Сербы могли сбить беспилотник косовской полиции

"Bota sot" сообщил о сбитом сербами беспилотнике косовской полиции
Беспилотник полиции Косово мог быть сбит сербами во время нападения на севере республики. Об этом сообщает косовский портал «Bota sot» со ссылкой на источники.
«По словам осведомителей, есть подозрение, что беспилотник косовской полиции был сбит сербами», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что официальной информации от властей нет.
Как пишет портал, перестрелка между полицией и вооруженной группой людей на севере страны, которая произошла сегодня ночью, привела к ранениям нападавших. По данным косовских властей, атака осуществлялась подготовленными профессиональными подразделениями в составе более 30 человек, одетых в форму, в масках и оснащенных по-боевому бронетехникой и тяжелым вооружением.
Ранее епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях на территории монастыря Баньска.
Премьер республики Косово Альбин Курти ранее заявил, что в ночь на 24 сентября около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края неизвестные обстреляли косовских полицейских. Президент Косово Вьоса Османи обвинила в нападении «сербские преступные банды».