Сербы могли сбить беспилотник косовской полиции

Беспилотник полиции Косово мог быть сбит сербами во время нападения на севере республики. Об этом сообщает косовский портал «Bota sot» со ссылкой на источники.

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«По словам осведомителей, есть подозрение, что беспилотник косовской полиции был сбит сербами», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что официальной информации от властей нет.

Как пишет портал, перестрелка между полицией и вооруженной группой людей на севере страны, которая произошла сегодня ночью, привела к ранениям нападавших. По данным косовских властей, атака осуществлялась подготовленными профессиональными подразделениями в составе более 30 человек, одетых в форму, в масках и оснащенных по-боевому бронетехникой и тяжелым вооружением.

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