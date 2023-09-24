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СМИ: Алиев и Пашинян могут встретиться в Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом пишет РБК в Telegram-канале.

Отмечается, что секретарь Совбеза Армении отправится в Гранаду на следующей неделе.

Вместе с помощником Алиева они будут заниматься подготовкой переговоров лидеров Армении и Азербайджана.

РИА Новости: Пашинян и Алиев устроили перепалку из-за фразы "зангезурский коридор"

Кроме того, 5 октября в Гранаде пройдет саммит Европейского политического сообщества.

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