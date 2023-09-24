На севере Косова полиция ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь

Полиция непризнанного Косова ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь на севере края. Об этом говорится в опубликованном заявлении косовской полиции.

"Значительное количество профессиональных нападавших в масках и униформе, вооруженных тяжелым оружием, гранатами, на бронетранспортерах, используют различные частные помещения и объекты в том числе на территории монастыря в Баньске для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции, - говорится в заявлении. - В целях самообороны и защиты граждан этого района мы были вынуждены реагировать на действия преступной группировки, по имеющейся на данный момент информации, один из нападавших был убит".

Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви ранее заявила о том, что группа вооруженных людей в масках ворвалась на территорию православного монастыря Баньска на севере Косова и Метохии на бронеавтомобиле. Отмечалось, что "по двору передвигаются вооруженные люди в масках, время от времени слышны выстрелы".

Ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти опубликовал фотографии с вооруженными людьми в масках, указав на то, что они якобы проводили операцию по нападению на косовскую полицию при поддержке сербских властей. Курти сообщил, что полиция непризнанного Косова проводит операцию по задержанию группы вооруженных лиц, которые, по его мнению, напали на представителей правоохранительных органов. Он отметил, что в ночь на воскресенье на севере сербского края был убит один полицейский, а второй получил ранения.

Спикер косовского парламента Глаук Конюфца обратился к руководству США и Евросоюза с призывом осудить сербские власти. В свою очередь американский посол в Приштине Джеффри Ховеньер уже заявил, что "США решительно осуждают жестокие нападения на полицию Косова".