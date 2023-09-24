Пашиняна призвали сказать честно о своих планах в отношении РФ

«Проще говоря, любим ли мы ОДКБ, ЕАЭС, рвем ли мы связи с РФ или нет? Это твой план [Пашинян]? Скажи мне ясно, чтобы мы могли понять. Дает ли нам Запад какие-либо реальные гарантии безопасности или нет и чего они хотят? Сможем ли мы справиться с этими проблемами или нет? Что это за разрушительный эксперимент по отношению к нашему государству и государственности, независимости и суверенитету?» — отметил Норикян.