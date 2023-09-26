В Ватикане считают, что мир без ядерного оружия необходим и возможен

Святой престол убежден, что мир, свободный от ядерного оружия, не только необходим, но и возможен. С таким заявлением на сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступил заместитель секретаря многостороннего сектора Отдела по связям с государствами и международными организациями Ватикана монсеньор Даниэль Пачо.

"Оружие массового поражения, особенно ядерное, не создает ничего, кроме ложного чувства безопасности. Святой престол не сомневается, что мир, свободный от ядерного оружия, не только необходим, но и возможен", - сказал он.

Пачо добавил, что "ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения" умножают риски и предлагают "лишь иллюзию мира".

Во время своего выступления представитель Ватикана напомнил слова Папы Римского Франциска, который не раз подчеркивал, что "как обладание ядерным оружием, так и угроза его применения должны осуждаться".