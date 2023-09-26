$96.15+0.10102.250

В Ватикане считают, что мир без ядерного оружия необходим и возможен

Святой престол убежден, что мир, свободный от ядерного оружия, не только необходим, но и возможен. С таким заявлением на сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступил заместитель секретаря многостороннего сектора Отдела по связям с государствами и международными организациями Ватикана монсеньор Даниэль Пачо.

В Ватикане считают, что мир без ядерного оружия необходим и возможен
© globallookpress.com

"Оружие массового поражения, особенно ядерное, не создает ничего, кроме ложного чувства безопасности. Святой престол не сомневается, что мир, свободный от ядерного оружия, не только необходим, но и возможен", - сказал он.

Пачо добавил, что "ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения" умножают риски и предлагают "лишь иллюзию мира".

Во время своего выступления представитель Ватикана напомнил слова Папы Римского Франциска, который не раз подчеркивал, что "как обладание ядерным оружием, так и угроза его применения должны осуждаться".

Ранее глава Римско-католической церкви называл обладание ядерным оружием аморальным и призывал от него отказаться.