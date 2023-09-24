Байден ответил тем, кто считает его слишком старым для президентства

«Когда я пришел к власти, эта нация лежала на спине. Я знал, что делать — я вакцинировал нацию и восстановил экономику; когда начался конфликт на Украине, я знал, что делать — я восстановил НАТО и привел наш альянс к сплочению мира; и самое главное, когда демократия была отнята — я знал, что делать», — пояснил 80-летний Байден, выступая на законодательной конференции Фонда темнокожих конгресса.