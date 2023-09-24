Германия грозит ввести контроль на границе с Польшей из-за визового скандала

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Польши объяснений по поводу так называемой "визовой аферы", пригрозив усилением контроля на немецко-польской границе. "Визовый скандал, который сейчас происходит в Польше, нужно прояснить, и я не хотел бы, чтобы Варшава просто отделалась отговорками", - заявил Шольц, выступая в субботу перед избирателями в немецком Гессене, где скоро должны состояться земельные выборы.

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МИД Польши недавно уличили в незаконной продаже через свои консульства в странах Азии и Африки шенгенских виз, и, по утверждениям польской оппозиции, речь идет о сотнях тысяч таких случаев. В Германии же в последнее время резко выросло число нелегальных мигрантов, которые поступают в страну в первую очередь через восточную границу - из той же Польши и Чехии. А сама миграционная проблема стала в стране одной из главных внутриполитических тем.

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"В Польше выдают какое-то абсурдное количество виз", - отмечал в своем выступлении Шольц, указывая на то, что нельзя допустить, чтобы коррупционные действия польских дипломатов усугубляли ситуацию с мигрантами в Германии.

Правда, никаких доказательств того, что немецкая миграционная проблема и польские визы как-то связаны, пока нет. Также точно неизвестно, сколько и когда именно было выдано незаконных разрешений на въезд в ЕС. Власти Польши все отрицают и говорят, что речь идет не более чем о паре сотен случаев.

Однако миграционную проблему сейчас активно использует немецкая оппозиция - уже против Шольца и его правительства. Поэтому Берлин, хочет он того или нет, должен как-то реагировать - и на повышенный приток мигрантов, и на польский визовый скандал.

Германия чуть ли не первой в ЕС потребовала от Польши разъяснений - даже раньше, чем это сделала Еврокомиссия. На прошлой неделе глава немецкого МВД Нэнси Фезер провела по поводу "визовой аферы" беседу с со своим польским коллегой Мариушем Каминьским, после чего объявила о возможной установке стационарных постов контроля на границе с Польшей. Мобильные проверки с целью выявления нелегальных мигрантов, по словам Фезер, ведутся там уже сейчас, и на восточную границу Германии направлены дополнительные силы полиции.

Помимо исполнения обязанностей министра внутренних дел, Фезер также идет ведущим кандидатом от СДПГ на выборах в Гессене. Поэтому у нее, как и у Шольца, есть все причины, для того чтобы демонстрировать повышенную активность в связи с миграционной темой, волнующей значительную часть немецких избирателей. Тем более что на днях СМИ обнаружили в предвыборной программе гессенских социал-демократов требование разрешить мигрантам голосовать на муниципальных выборах после шести месяцев пребывания на территории Германии. Эта находка стала причиной скандала, а СДПГ и Фезер пришлось оправдываться, объясняя, что в текст программы закралась ошибка, и речь, на самом деле, шла не о шести месяцах, а шести годах.