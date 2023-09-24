В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины

«Мы все договорились, что есть дата, когда сроки ограничений закончатся. И эта дата — 15 сентября. Это последняя дата блокады. Была такая договоренность. И все поняли, что, если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-то политический концерт», — сказал он.