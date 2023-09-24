Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косово

Рашско-Призренская епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях на территории старинного монастыря Баньска, передает газета «Вечерне новости».

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По данным епархии, в настоящее время там находится группа паломников из Нови-Сада со священником, а также игуменом Данилом и братией.

Ранее сообщалось, что дворы трех представителей партии «Сербский список» в Косово и Метохии в ночь на пятницу закидали гранатами, сообщили в канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. Там назвали подобный акт попыткой запугивания.

Третья граната была брошена к дому директора центра соцзащиты Зорана Ристича, но не взорвалась, уточняется в материале.